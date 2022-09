La femme de justin bieber est revenue dans une interview sur la question entourant le triangle amoureux entre Justin, Selena Gomez et elle. La mannequin est fatiguée d' être accusée d' avoir brisé un couple. Selon les rumeurs persistantes depuis des années, Hailey a volé Justin à Séléna Gomez. La jeune femme est d’ailleurs toujours la cible de propos haineux à cause de cette histoire.

Mais elle le redit : non il n’y a pas eu tromperie ! Non elle n’est pas en froid non plus avec Selena Gomez. Rappelons que Hailey et Justin Bieber sont mariés depuis 2020. Ils vivent ensemble une belle histoire d’amour.