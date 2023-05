Indiana Jones et le Cadran de la destinée, c'est le titre de ce 5ème volet des aventures du célèbre archéologue. Il a été présenté hier, en avant-première mondiale, et c'est un film hors compétition. D'ailleurs, Harrison Ford a reçu une Palme d'or d'honneur surprise à l'âge de 80 ans ! Il a déclaré être profondément touché par cette distinction et il était également très ému.