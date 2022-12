Le couple va a nouveau prendre la parole et s’exprimer au travers un documentaire. Un docu-série qui promet de donner leur vérité. Le prince Harry et son épouse vont parler de la famille royale et de ce qui se passe derrière les portes fermées. Six épisodes ont été filmés, les trois premiers seront présentés sur Netflix demain, jeudi. La suite débarquera la semaine suivante, le 15 décembre.

Ensuite il n’est pas impossible que la couronne britannique réagisse à ce documentaire qui s’annonce choc.