Harry Styles, ancien membre des One Direction, a couru le marathin de Berlin ce week end. Il a parcouru la distance en 2h59 et 13 secondes. On a bien failli ne jamais le savoir… Le chanteur a voulu rester incognito. Il s’était enregistré sous un faux nom, et portait un bandeau et des lunettes de soleil pour ne pas être reconnu.

Mais ça n’a pas suffit ! C'est grâce à un post Instagram d'un autre athlète que sa présence a été repérée : "Quelqu’un le connaît ?", a plaisanté Richard Whitehead, double médaillé d’or sur 200 mètres aux Jeux paralympiques, en postant une photo de lui aux côtés d’Harry Styles !

Le chanteur n’en était pas non plus à son coup d’essai. En mars dernier, il avait couru le marathon de Tokyo en 3 heures, 24 minutes et 7 secondes. Un temps largement amélioré en Allemagne, sur l’un des parcours les plus rapides du monde.