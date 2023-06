La célèbre tournée "Love on Tour" de Harry Styles touche à sa fin. Pendant deux ans, l'artiste s'est donné à fond lors de ses concerts, sans ménager ses efforts. C'est pourquoi il a officiellement annoncé à ses fans qu'il prendrait du temps pour se retirer.

"Sachez que nous allons terminer ces concerts et que je vais prendre une pause", déclare-t-il à la foule. "Mais je veux vous dire à quel point vous allez me manquer. Je vous aime énormément."

En ce moment en Europe, Harry Styles se produira encore en Belgique, en Allemagne et au Portugal avant de livrer son spectacle final en Italie le 22 juillet prochain. Rappelons que l'interprète de "As It Was" s'est déjà produit deux fois au mythique Stade de France. Son prochain concert aura lieu en Belgique le 24 juin prochain, sur la scène du FestivalPark.