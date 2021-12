Crédit: Wikimedia Commons : https://www.youtube.com/watch?v=0j5uhZDNn6k by itsloutual

Il y a quelques mois on vous parlait du futur projet d’Harry Styles : lancer sa marque de cosmétiques. C’est désormais chose faite ! Il vient de lancer sa marque “Pleasing”. Pour l’instant, la marque propose des vernis à ongles, des soins pour les lèvres et les yeux et des sérums. Vous pouvez découvrir tous les produits sur pleasing.com.