Alors que le chanteur est actuellement en tournée européenne, avec un récent passage à Paris, des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait être la tête d'affiche de la pause du prochain Super Bowl en 2024.

C'est le média indépendant MLFootball qui a lancé cette possibilité via un tweet. Ce ne serait pas la première fois qu'Harry Styles est pressenti pour assurer le spectacle de la mi-temps du célèbre événement américain. Déjà l'année dernière, de nombreux fans espéraient le voir sur scène.

Aujourd'hui, l'artiste de 29 ans est plus en vogue que jamais, ayant su attirer l'attention à maintes reprises. Son concert à Coachella en 2022 a marqué les esprits, et il a remporté pas moins de 6 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, considéré comme le plus prestigieux.

Bien que ces rumeurs puissent susciter l'excitation chez les fans, aucune annonce officielle n'a encore été faite concernant la performance de Harry Styles lors du Super Bowl 2024.