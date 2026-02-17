Alors que la date de sortie du 4e album studio de Harry Styles approche à grand pas (sortie prévue le 6 mars), le chanteur invite ses fans à des "listening parties". Des sessions d'écoute sont organisées dans 40 villes, dont Paris.

A partir du 18 février, il sera possible de découvrir en avant-première exclusive l'intégralité du nouvel album de l'artiste britannique. Pour avoir une chance de rejoindre la "liste VIP" de Harry Styles et de participer à la listening party de son choix, il faut remplir un formulaire avec des informations d'identité. En prime, il faut également répondre à la question suivante : "quelles émotions pensez-vous ressentir en écoutant l'album ?" Et notez que c’est le 6 mars prochain qu’Harry Styles sortira "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", un album qui marque une rupture avec la pop qu'il a produite jusqu'alors comme le prouve déjà son nouveau titre “Aperture”