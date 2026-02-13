Le Sunday Timùes a publié le classement annule des 100 plus gros contribuables du Royaume Unis. Harry Styles en fait partie.

Avec 24,7 millions de livres sterling (environ 30 millions d’euros) reversées à l’administration fiscale britannique pour la dernière année fiscale, le chanteur de 32 ans se place à la 54e position des Britanniques les plus imposés. Une entrée remarquée dans ce palmarès dominé par les entrepreneurs, traders et aristocrates !

A titre de comparaison, Harry Styles devance largement Ed Sheeran lequel occupe la 64e place avec 19,9 millions de livres sterling (environ 24 millions d’euros). Mais les deux stars restent loin derrière l’auteure d’Harry Potter, J.K Rowling, qui se classe 36e avec 47,5 millions de livres versées au fisc britannique.