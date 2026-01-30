Harry Styles a récemment annoncé une tournée mondiale pour défendre l’album « Kiss All the Time. Disco, Occasionally ». Au programme : des escales majeures à Amsterdam, Londres, São Paulo, Mexico, New York, Melbourne et Sydney. Une nouvelle qui a enchanté les fans mais ces mêmes fans aujourd’hui sont scandalisés.

Deux raisons à cela :

La première : la file interminable pour accéder aux préventes. Pour donner un ordre d’idée, le Madison Square Garden à New York où Harry Styles doit donner 30 concerts, a une capacité de 18.000 places, ce qui signifie qu’au total 540.000 spectateurs pourront applaudir le chanteur. Ils ont été 11,5 millions à tenter d’obtenir un ticket !

La seconde grosse désillusion : le prix des places. Pour Amsterdam, il faut prévoir jusqu’à 315 euros en fosse, 329 euros en gradins. Vous voulez être VIP ? Il vous faudra débourser 828 euros. A New York, on monte légèrement d’un cran : jusqu’à 1.179 dollars la place