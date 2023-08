Les alsaciens, les français en général y sont habitués. Chaque début de mois entraîne plusieurs changements. Des mesures qui impactent le portefeuille d’autres qui modifient la vie quotidienne. Ce 01er aout 2023 n’échappe pas à la règle.

Fin de l’impression des tickets !

Après plusieurs reports, la fin de l'impression automatique des tickets de caisse entre officiellement en vigueur aujourd’hui, mardi 01 août. C’est ce qu’a confirmé la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Les tickets de caisse papier pourront toujours être imprimés, uniquement sur demande du client. Le but est d'éviter de gaspiller de l'énergie et des ressources naturelles : 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France, et la plupart finissent à la poubelle.

Soulignons toutefois les exceptions :

Les tickets de caisse qui font office de facture, notamment pour les personnes qui ont besoin de justifier leurs dépenses dans le cadre de leur travail, seront toujours imprimés automatiquement. Idem pour les tickets d'avoir, d'acompte ou qui comportent un code d'accès par exemple.

Les tickets de parking, de péage ou de stationnement continueront également à être imprimés systématiquement. C'est aussi le cas des tickets imprimés après pesage, pour les légumes, les fruits ou les produits en vrac.

Une autre exception concerne les tickets délivrés au moment des achats qui nécessitent une garantie légale de conformité : ordinateur, aspirateur, montre, appareil photo, téléphone, meuble.... pour tous ces articles, les tickets de caisse continueront aussi à être imprimés automatiquement.

D’autres changements en ce 01 août :

En ce 01er août, les prix de l’électricité seront en hausse. Après une augmentation de 15% des prix de l'électricité en février dernier, le 1er août sera marqué par une nouvelle augmentation de 10%+

Ce 1er août marquera le début du versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Ce versement s'effectuera en deux temps. A compter du 1er août, l'ARS est versée aux foyers concernés de Mayotte et de la Réunion. Puis à partir du 16 août, ce sont les foyers de métropole, de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique qui recevront l'ARS. Cette allocation est conditionnée aux ressources du foyer. Elle est versée aux parents ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés.