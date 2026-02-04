Marlène Schaff, prof d’expression scénique à la Star Ac, n’oubliera jamais le coup de main d’Héléna au moment où elle était au plus bas. Marlène a souffert d’un problème de santé qui l’a obligée à annuler toutes les dates de son spectacle “A Queen is Born” et toutes les collaborations qui y étaient rattachées. Un « moment traumatisant » pour la coach, qui a eu le sentiment que « tout s’effondre ». Elle s’est retrouvée sans aucune activité, vivant de ses économies.

Heureusement, Marlène Schaff a pu compter sur l’aide d’une ancienne élève, Helena. Elle l’a embauchée et lui a demandé de la coacher pour sa première tournée. Aujourd’hui la santé de Marlène Schaff s’est améliorée. La preuve elle a assuré comme prévue son rôle de prof la star ac cette saison. Elle finira par jouer son spectacle à partir du 18 mars sur la scène de l’Alhambra, à Paris.