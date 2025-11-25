Helena s’est associée à l’association Eux pour Eux et a donc illuminé le service de pédiatrie du CHR de Metz Thionvillle.

La chanteuse est allée à la rencontre des enfants hospitalisés. Pendant 2 heures, elle a pris le temps de visiter les enfants dans leur chambre; a pris des photos, signé des autographes. Elle même donné un mini concert, laissant le choix aux enfants de choisir les titres . Une parenthèse enchantée pour tous ces enfants malades. Helena a même invité les jeunes patients qui le pouvaient à venir assister à son concert le soir même !

Un geste d’une immense bienveillance et d'une grande générosité.