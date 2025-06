Après un carton plein avec son premier album et sa première tournée, Helena s’offre une nouvelle aventure sur scène. Elle rejoint la troupe des Enfoirés et sera sur scène avec eux en janvier 2026 ! Un nouveau défi pour elle… Helena se dit ravie d’intégrer la troupe caritative ! Et cerise sur le gâteau, elle aura le plaisir de retrouver sur scène Pierre Garnier.

Le prochain spectacle des Enfoirés aura lieu à l’Accor Arena de Paris. Ce sera du 13 au 19 janvier 2026. Au total, sept concerts solidaires seront organisés au profit des Restos du Cœur, avec une cinquantaine d’artistes bénévoles.

On en profite pour vous rappeler que vous pouvez soutenir tout au mong de l'année les Restos du coeurs via des dons, aussi modestes soient-ils, via le site https://www.restosducoeur.org