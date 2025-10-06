Héléna et Pierre Garnier rencontrent un succès fulgurant depuis leur passage dans la célèbre émission. Une édition remportée par Pierre Garnier.

Ils deviennent officiellement aujourd’hui les artistes les plus suivis de toute l’histoire de la Star Academy. Leur popularité explose sur les réseaux sociaux et ne cesse de s'accroître. 915 000 abonnés insta pour Helena, 1 million 2 pour Pierre Garnier. Jenifer par exemple compte 912 00 abonnés, 612 000 pour Mosiman

Un record jamais vu pour des candidats de téléréalité.