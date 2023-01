L’actrice de 43 ans que l’on a découvert dans le film Roméo et Juliette aux côtés de Leonardo Di caprio, qui s’est distinguée aussi dans la série à succès Homeland, serait enceinte. C’est l’un des représentants de l’actrice qui a annoncé la nouvelle à la presse. L’info fait peu de doute. On utilise quand même le conditionnel car Claire Danes n’a pas encore officiellement confirmée.

Elle et son mari Hugh Drancy sont déjà les heureux parents de deux enfants : Cyrus Michael Christopher, 10 ans, et Rowan, 4 ans. Et donc la famille devrait s'agrandir courant 2023.