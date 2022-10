Hilary Swank, l’actrice oscarisée des films Boys Don't Cry et Million Dollar Baby. L'actrice de 48 ans avait le vœu de fonder une famille. Et ce vœu est en passe de se réaliser puisque l'actrice américaine a annoncé lors de l'émission "Good Morning America" qu'elle n'attend pas un mais deux bébés. Elle vient de terminer le premier trimestre donc ca y est elle ose le dire haut et fort. C’est un miracle a dit l'actrice très émue.