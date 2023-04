L’acteur anglais Hugh Grant est bien connu pour être particulièrement ronchon, voire carrément colérique. Mais il y a un moment de l’année où sa mauvaise humeur disparaît par magie : quand il part en vacances dans sa maison provençale !

Hugh Grant en a parlé lors d’une émission et a déclaré que la France est le seul endroit sur Terre où il est agréable et heureux. Il s’enchante de tout ce qui est français avant d’avouer qu’il est en train de faire la fortune des épiceries près de sa propriété. « J’achète tout et n’importe quoi et à des prix exorbitants. Ils se frottent les mains quand j’arrive. » a encore dit Hugh Grant !