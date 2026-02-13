La cérémonie de récompenses aura lieu ce soir. Les 41eme Victoires de la musique débuteront à 21h10 avec rediffusion sur France 2. Et si le doute plane pour les différents nommés, Indochine est déjà assuré de repartir avec sa récompense. Le groupe doit Indochine doit recevoir un prix spécial pour sa tournée record de plus d'un million de spectateurs. Les artistes ne seront toutefois pas présents sur place, car ils seront en concert à Bruxelles.

Un retour surprise du groupe qui a boycotté la cérémonie pendant plusieurs années. Le groupe pop rock, qui cumule plus de deux milliards de streams dans le monde et plus de treize millions d'albums vendus depuis le début de sa carrière, avait estimé que la cérémonie était "galvaudée", critiquant le système de vote par des professionnels de l'industrie.