C’est la rumeur du moment. Son nom circule avec insistance sur les réseaux. Ines Vandamme pourrait devenir prof de danse à la Star Academy ! Elle a choisi l’humour pour répondre aux spéculations. Aux côtés de son compagnon Antoine Leger, elle a mimé la surprise avant de plaisanter : "Moi qui apprends grâce à TikTok que je suis la prochaine prof de danse de la Star Ac… Du coup, vu que j’étais pas au courant, n’hésitez pas à me donner l’heure de mes cours."

Elle a confié qu’elle aurait adoré pouvoir concilier "Danse avec les stars" et "Star Academy" car elle adore ce programme. Elle sera d’ailleurs devant sa télé le 18 octobre pour suivre le prime de l’émission.