Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace ( GHRMSA) met en place sa première semaine de recrutement. Une initiative inédite qui va se traduire par des Portes Ouvertes dans les 9 sites du groupe toute la semaine et un job dating le jeudi 19 mai. L’objectif de GHR Mulhouse Sud-Alsace est de présenter aux personnes interessées ce qu’est un hôpital public et pourquoi il peut être intéressant d’y travailler.

Des professionnels hospitaliers répondront à vos questions et pas moins de 150 métiers hospitaliers seront présentés. Les postes à pourvoir concernent les métiers de cadre de santé, des métiers en lien avec la radiologie, la kinésithérapie, les soins généraux. Mais il y a d’autres types de compétences recherchés : dans les secteurs administratifs, médico-techniques, l’informatique ou encore logistique. Dans la restauration aussi et tout ce qui est sanitaire sur les sites de Rixheim et de Sierentz.

Cette campagne de recrutement s’adresse en particulier aux demandeurs d’emploi, aux futurs diplômés et aux professionnels en activité qui souhaitent se réorienter.

Pour profiter de ses Portes Ouvertes et/ou de la journée job Dating du 19/05, pensez au masque et au pass sanitaire. Ils sont indispensables pour accéder aux différents établissements du GHRMSA.

Plus spécifiquement concernant le job dating. Notez que 3 créneaux sont ouverts de 8h30-10h30, 15-17h30 et 18h-21h. RDV à l'hôpital Emile Muller.

Pour vous inscrire ou voir la liste détaillée, il faut vous rendre sur www.ghrmsa.fr.