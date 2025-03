Miss Univers 2017 filerait effectivement le parfait amour avec Antoine Dupont ! Ils ont été aperçus à Paris ensemble après la victoire du XV de France. Des photos ont été prises, on les voit très proches avec des regards complices et langoureux, des gestes tendres. Ils étaient vraiment plus proches que jamais !

Le couple a aussi été aperçu ensemble à Genève !

Forcément, il n’en fallait pas plus pour lancer des spéculations autour d’une potentielle idylle qui aurait débuté il y a qq semaines ! Si tel devait être le cas,on leur souhaite évidement plein de bonheur..