Il semblerait que la romance entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ait pris fin. Selon les rapports du magazine "Voici", l'ancienne Miss France et l'entrepreneur ne sont plus ensemble, mettant ainsi un terme à leurs projets de mariage. Cependant, Iris Mittenaere ne serait pas célibataire pour autant, car elle aurait trouvé l'amour à nouveau. Bien que l'identité de son nouvel partenaire n'ait pas été révélée, il semblerait qu'il soit le fils d'un milliardaire âgé de 23 ans.