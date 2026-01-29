Isabelle Nanty s’est exprimée pour la première fois sur le grave accident dont elle a été victime le 12 septembre dernier. La comédienne de 64 ans affirme avoir frôlé la mort, et gardé d’importantes séquelles. Elle est une miraculée.

Pour rappel, Isabelle Nanty se trouvait à bord d’un véhicule conduit par un chauffeur privé qui a perdu le contrôle sur l'autoroute A10. Elle a été gravement blessée et hospitalisée durant 4 mois. La star de la saga Les Tuche est rentrée chez elle depuis une dizaine de jours seulement, et doit porter une minerve en permanence en plus de ses séances de rééducation qu’elle pratique avec «beaucoup de prudence». Elle bénéficie également d’un «suivi psychologique» pour gérer le contre-coup de l’accident.