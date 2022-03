Une nouvelle saison débute demain samedi 26 mars à Europa park !

Les équipes trépignent d’impatience à l’idée d’aborder cette nouvelle saison. D’autant qu’il y a eu un avant goût prometteur avec le week end spécial de pré ouverture la semaine dernière. Durant 2 jours, les premiers chanceux ont pu profiter des spectacles et attractions d’Europa park et le bilan est positif : “La pré-ouverture s’est bien passée, les visiteurs étaient présents, ils n' attendaient que ça donc nous sommes ravis. Là, nous nous préparons pour l' ouverture officielle de la nouvelle saison dès demain et jusqu’au 8 janvier 2023 en continu” explique pour Florfm Séverine Delaunay , responsable marketing France pour Europa Park.

Alors, il faut bien le reconnaître, la pandémie a fortement impacté Europa Park, avec une baisse importante du chiffre d'affaires. Pour autant, le parc poursuit ses investissements et reste tourné vers l’avenir. Mme Delaunay le confirme : “La motivation est de satisfaire nos clients. Europa Park a été élu, plusieurs années consécutives, meilleur parc de loisir au monde et nos visiteurs sont habitués à ce que nous présentions chaque année des nouveautés. C’est le cas depuis 45 ans donc nous continuons dans cet élan là”

On en veut pour preuve les nouveautés annoncées pour cette nouvelle saison : de nouveaux spectacles (voltige équestre ou magie par exemple), une nouvelle parade, une nouvelle balade en bateau dans le quartier autrichien avec un final grandiose : un show eau, son et lumière spectaculaire.

Et puis cette annonce majeure : la création d’ici 2023 d’un tout nouveau quartier. On a tenté d’obtenir quelques éléments sur ce nouveau quartier auprès de Séverine Delaunay : “Les éléments vont être rapides . C' est d’abord la thématique de la Croatie qui sera mise en avant dans ce nouveau quartier en 2023 mais également un grand huit du même style que le Silver Star et c'est tout ce que je peux vous dire à ce jour. Il faudra encore patienter un petit peu”

En tout cas, dès cette annonce, les réactions positives ont afflué : ”Les fans d’Europa Park ont été très actifs depuis cette annonce de la famille Mack. Effectivement un nouveau quartier c’est important”

La nouvelle saison d’Europa Park débute officiellement demain (26 mars) et s’achèvera le 8 janvier prochain. Il est toujours obligatoire de porter un masque FFP2 pour les adultes, de présenter un schéma vaccinal ou un test négatif… pour le moment. Obligation aussi d’avoir un billet daté du jour. Billet à réserver donc en avance sur www.europapark.de.

Rappelons également que, le parc aquatique d’Europa Park, Rulantica est accessible tout au long de l’année.

Il y a également la possibilité de s'accorder une parenthèse reposante en passant un séjour dans l’un des hôtels d’Europa park. Histoire de casser un peu ce quotidien si pesant pour le moment !