L'humoriste et acteur d'origine marocaine a été profondément touché par le séisme meurtrier survenu aux alentours de Marrakech ce dimanche. Sans attendre, il a décidé de s'engager activement en faveur des victimes.

Jamel Debbouze est déjà sur place, affirmant qu'il souhaite apporter un soutien direct aux Marocains qui ont été choqués et durement éprouvés par cette tragédie. Parallèlement à son action sur le terrain, il collabore avec Arthur pour mettre en place une vaste opération visant à collecter des fonds pour les secours.

Cette initiative pourrait prendre la forme d'un clip impliquant de nombreux artistes et célébrités, diffusé largement sur les réseaux sociaux, mais surtout sur les chaînes de télévision, dans le but de sensibiliser et mobiliser un maximum de personnes pour venir en aide aux victimes du séisme.