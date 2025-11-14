L’acteur de Dawson vient en effet de mettre aux enchères plusieurs objets qui parleront sans doute beaucoup aux fans de la série de la fin des années 1990. Il vend des pépites de la série :

Parmi ces pièces rares, on trouve la chemise à carreaux ocre qu’il a portée dans plusieurs épisodes de la série, une tenue de l’épisode pilote estimée à 4.000 dollars, ou encore le collier offert par son personnage à Joey Potter, qu’incarnait Katie Holmes. Cette pièce est évaluée entre 26.400 et 52.800 dollars. La vente se tiendra du 5 au 7 décembre sur le site de la maison Propstore.

Les bénéfices de cette vente devraient lui permettre de financer ses soins contre un cancer colorectal de stade 3.