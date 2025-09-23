Jay-Z avait l'ambition d'ouvrir un grand casino en pleinTimes Square mais son rêve vient de s'écrouler ! Le Comité consultatif communautaire de New York a rejeté en milieu de semaine le projet porté par le rappeur

L’amlbitieux projet prévoyait d’installer un casino de 14.000 mètres carrés dans la tour One Aster Plaza. Les promoteurs avaient vu grand, prévoyant d’accompagner leur casino de spas, restaurants et même d’un hôtel de grand standing. Un projet pharaonique ! Les organisateurs du projet promettaient pourtant des retombées économiques considérables : sept milliards de dollars de recettes fiscales durant la première décennie