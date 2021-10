Jean Dujardin a tourné au mois de Septembre dans un village des Alpes-Maritimes, à Braux précisément. Il a été hyper bien accueilli durant la durée du tournage. Du coup, Jean Dujardin a voulu remercier le maire de la ville pour son accueil etc… Il l’a remercié avec une lettre écrite par lui-même et une photo dédicacée. Sauf qu' il s’est trompé et a envoyé sa lettre à Braux en Côte d’Or et pas dans les Alpes Maritimes.