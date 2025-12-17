Jean-Paul Rouve donne des nouvelles d'Isabelle Nanty

Des nouvelles rassurantes après le grave accident dont elle a été victime

Isabelle Nanty
Isabelle Nanty
Jean-Paul Rouve a donné des nouvelles optimistes de sa partenaire dans les Tuche, Isabelle Nanty. L’actrice a été victime d'un grave accident de voiture sur l’autoroute A10 mi-septembre. “On a frôlé la catastrophe a dit Jean Paule Rouve avant d’assurer que « Ça va, elle se remet. Elle a été blessée aux cervicales, donc c’est que du repos, il faut que ça se remette, on ne peut faire que ça.”

Isabelle Nanty devrait pouvoir reprendre le travail début 2026.

