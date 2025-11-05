Le comédien et interprète du père de famille Jeff Tuche dans la saga comique imagine déjà un sixième volet au cinéma, alors que le précédent, God save the Tuche, est sorti en février. « Je réfléchis là, j’ai une idée », a-t-il confié sur Canal+ la semaine dernière. Mais hors de question pour Jean-Paul Rouve d’en dire davantage pour le moment.

Jean-Paul Rouve avait expliqué au Parisien en début d’année vouloir « laisser le public décider où se passera le prochain » film à partir d’un « référendum ». « Ça n’a jamais été fait pour aucun film. Celui qui trouvera l’idée sera au générique. Il faudrait que ça reste crédible : on ne fera pas Les Tuche sur Mars », avait-il précisé.