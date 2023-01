L’humoriste était l’invité de l’émission “Un dimanche à la campagne” sur France 2 ce week-end et il y a eu une grosse séquence émotion. Alors qu’il est d’ordinaire il est très discret sur sa vie privée, c’est en pleurs qu’il a annoncé sa séparation avec la mère de ses enfants. C’est la fin d’une histoire longue de 10 ans Jeff Panacloc n’a pas donné de détails sur les causes de la séparation. Rappelons que le couple, marié depuis 2016, a deux enfants. Deux petites filles, Rose et Alice, âgées de 5 et 3 ans.