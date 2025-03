Jenna Ortega vient de donner la réplique à Lady Gaga dans la saison 2 de Mercredi. Et selon elle, l’actrice est la meilleure chose qui soit arrivée à Jenna Ortega. C’est simple, pour la star de la série de Tim Burton, Lady Gaga est « la meilleure ». Au niveau professionnel tout d’abord. « Elle est définitivement l’une des personnes les plus talentueuses avec qui j’ai travaillé », s’est enthousiasmée Jenna Ortega dans une récente interview entretien pour Indie Wire. Elle ajoute qu’en plus d’être une parfaite collègue, elle est également « une adorable personne ».