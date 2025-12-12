L’actrice américaine figure effectivement parmi les 100 femmes les plus puissantes de l’industrie du divertissement selon le classement 2025 du Hollywood Reporter. Jennifer Aniston y est célébrée pour son rôle de productrice exécutive et d’actrice principale dans The Morning Show (la série Apple TV+ qui a été renouvelée pour une cinquième saison).

Ce classement couronne son activité de productrice que Jennifer Aniston a dû imposer malgré les résistances durant sa carrière.