En 2015, la célèbre actrice de Hunger Games avait annoncé qu'elle travaillait sur un projet de film intitulé "Project Delirium" qu'elle envisageait de réaliser.

Dans ses interviews de l'époque, elle révélait même que ce rêve la poursuivait depuis son adolescence. Cependant, Jennifer Lawrence a maintenant abandonné complètement cette ambition.

Elle affirme être trop fatiguée pour s'engager dans cette voie et estime que cela semble trop difficile pour elle.

Bien que Jennifer Lawrence n'aspire plus à devenir réalisatrice, elle se concentre de plus en plus sur son rôle de productrice. D'ailleurs, elle fait son retour cette semaine dans le film "Challenge".