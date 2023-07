Il y a quelques semaines, Robert De Niro a révélé être devenu père pour la septième fois, et Jennifer Lawrence a tenu à lui offrir le plus beau cadeau de naissance possible.

La vedette de Hunger Games a estimé que l'acteur de 79 ans n'avait peut-être plus l'énergie nécessaire pour passer des nuits blanches à bercer son nouveau-né, c'est pourquoi elle lui a envoyé... une nounou.

L'actrice a révélé cette information lors d'une émission de télévision américaine. Nous ne savons pas comment Robert De Niro a accueilli ce cadeau.