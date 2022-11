20 ans après son album This Is Me… Then, sorti en 2002, J.Lo revient avec un nouvel album baptisé This Is Me… Now.

Et comme en 2002, ce nouvel opus sera fortement inspiré de sa très médiatique histoire d'amour avec Ben Affleck. Ils s'étaient séparés en 2004, avant de remettre le couvert et de se marier l'été dernier. Retour aux basiques donc. L’album de 13 titres est prévu pour 2023