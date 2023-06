Après deux ans de recherches, Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck ont enfin trouvé la maison qui leur convenait ! Le couple a jeté son dévolu sur une superbe villa située à Beverly Hills. Cette incroyable propriété s'étend sur 4 273 m² et comprend douze chambres et vingt-quatre salles de bains. En plus de cela, elle abrite un complexe sportif comprenant un court de basket-ball, une salle de sport et même un ring de boxe, ainsi qu'un bar pour se détendre.

La propriété comprend également un penthouse pour accueillir les invités, une maison pour le personnel et un garage pouvant abriter jusqu'à douze véhicules. Pour s'offrir ce magnifique foyer, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont dû débourser la somme impressionnante de 60 millions de dollars. Une véritable acquisition de prestige pour ce couple de célébrités.