Crédit: Wikimedia Commons by dvsross

Depuis quelques semaines maintenant, la rumeur enfle. Jennifer Lopez et Ben Affleck seraient partis récemment en week-end tous les 2 dans le Montana et ils seraient très proches. Alex Rodriguez, l’ex de Jennifer Lopez s’est dit choqué qu’elle tourne la page si vite, quelques semaines après leur séparation. Il essaie apparemment de la recontacter mais elle ne veut plus rien savoir.