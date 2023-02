JLo et Ben Affleck faisaient partie des invités très attendus des Grammy Awards dimanche à Los Angeles. Si la sublime chanteuse a vraiment apprécié la cérémonie, pour Ben Affleck, c’était pas la même ambiance. Son manque d’enthousiasme n’est d’ailleurs pas passé inaperçu. Il s’ennuyait et ça se voyait ! Sa femme l’a évidemment remarqué et les caméras ont capté un échange tendu entre le couple.

Les paroles lues sur les lèvres ont été analysées. Jennifer Lopez a dit les "Arrête. Montre-toi plus sympathique, motivé" Ce à quoi Ben Affleck a répondu : "Je pourrais..."

On espère que cet épisode des Grammys n'est qu'un petit instant difficile parmi d'innombrables moments de bonheur pour ce couple marié depuis 6 mois