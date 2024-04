Jennifer Lopez s'efforce de transformer un revers en succès. Après avoir été contrainte d'annuler plusieurs dates de sa nouvelle tournée faute de billets vendus, la chanteuse a trouvé une solution. Elle a décidé de reconfigurer sa tournée "This Is Me... Now" en une compilation de ses meilleurs titres. Ainsi, la tournée est désormais intitulée "This Is Me... Live | The Greatest Hits". Bien que la tournée propose toujours 30 concerts, la majorité des billets n'ont pas encore trouvé preneur. Ces chiffres décevants reflètent également les résultats mitigés de son nouvel album, qui s'est écoulé à seulement 14 000 exemplaires lors de sa première semaine de commercialisation.