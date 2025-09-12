10 ans après un premier essai, la “Jeremstar Box” est de retour! C’est une application dans laquelle vous pouvez retrouver tous le scris emblématiques de l’influenceur Jeremstar ( suivi par plus de 7 millions de personnes sur le s réseaux) . Le but est d’amuser mais surtout d’agacer son entourage. Limite de les pousser à bout …

Visiblement ça marche ! Quelques jours après sa sortie, la “Jeremstar Box” est déjà la 2eme application la plus téléchargée sur l’Appstore, juste derrière Chat GPT !