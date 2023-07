Nous sommes donc à un an du début des jeux Olympiques et paralympiques de Paris. Le 25 juillet 2024, c’est l’arrivée de la Flamme Olympique qui est prévue en Seine St Denis. Le lendemain, le 26, place à la cérémonie d’ouverture. Cérémonie qui innovera avec un grand et spectaculaire défilé prévu sur la Seine. Mais ce ne sera pas la seule grande nouveauté prévue.

Un champions Park pour célébrer les médaillés au quotidien :

L'an prochain, les festivités prendront une autre ampleur, avec l'instauration d'un Champions Park. Une sorte de fan zone qui sera installée place du Trocadéro juste en face de la tour Eiffel. Là où c’est unique, c’est qu' il n'y aura pas que des spectateurs. Ce sera un lieu de communion et de partage entre les fans et les médaillés olympiques. Les sportifs y défileront sur un tapis violet, au cœur de la foule, au lendemain de leur podium. Le COJO (Comité d'organisation des Jeux Olympiques) espère un millier d'athlètes sur la quinzaine olympique, avec une pointe possible à 300 médaillés sur une journée donnée.

Outre ce Champions Park, il y aura aussi le club France installé à la grande Halle de la Villette où les 900 athlètes de l' équipe de France seront réunis tous les soirs. Bref c’est un belle fête qui se prépare d’ici un an pour ces Jeux olympiques et paralympiques.

Emission spéciale ce soir sur France 2

Pour donner ensemble le coup d’envoi du compte à rebours, un grand show nommé “Paris 2024, le concert événement”, réunira ce soir artistes et athlètes à travers des live et tableaux d’exceptions. Par exemple : au sommet de la tour Eiffel, Gims performera aux côtés de Matthias Dandois 9 fois champion du monde de BMX. Présence aussi de Soolking, Amir, Vitaa, Patrick Bruel, Naps, Offenbach, Patrick Fiori etc… Tous se produiront avec des athlètes à leur côtés pour ensemble aller toujours plus haut, plus fort, plus loin et célébrer les valeurs fondamentales de l'olympisme !

Ce grand show, présenté par Laury Thilleman, Laurent Luyat et Tony Estanguet, célèbrera la musique et le sport ce mardi à 21.10 sur France 2.