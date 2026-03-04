JLe Concert des Oubliés III
© Le Concert des oubliés 2026 Pour la 3 ème année nous organisons un Concert caritatif Gratuit où quatre groupes: Mad Love, Parasol, Power Plant et Sitala, animeront l'évènement festif en vous proposant du rock, du blues et de la pop et de la musique africaine avec des reprises et des morceaux de composition. Dans le cadre bucolique du parc Hartmann, la soirée débutera à 18h30. Des tonnelles avec table et bancs seront à votre disposition, venez tôt pour avoir les meilleures places. Une buvette et de la restauration vous seront proposés avec la participation de la Planque et de la Brasserie Taal. Il y aura également une tombola. Cette année une présentation interactive sur les gestes de premiers secours sera organisé par la Croix Rouge de Colmar avant le concert à 16h30. Les profits seront reversés à la Croix Rouge au profit de tout ceux qu'on oublie. Venez passer un très bon moment musical et vous restaurer tout en participant à une action caritative. Et n'ayez aucune crainte le beau temps sera de la partie.
Lieu
68140 68140 Munster
Date
du 30 mai 2026 à 18h30
au 30 mai 2026 à 22h30
