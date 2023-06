À l'occasion de la Fête des Pères, Jennifer Lopez a partagé une vidéo de son père sur son compte Instagram. Elle a également publié une série de clichés entièrement dédiés à son mari, Ben Affleck, avec qui elle est mariée depuis 2020. Dès la première photo, on peut le voir torse nu, exhibant ses muscles saillants. On devine également qu'il ne porte aucun vêtement.

Plus de 2,3 millions de ses fans ont partagé son message. Les abonnés ont été très impressionnés par le physique avantageux de Ben Affleck, faisant l'éloge de sa musculature apparente. Parmi les commentaires, on pouvait également lire : « JLo, c'est la Fête des Pères et non la Saint-Valentin, mais merci pour ce cadeau que tu nous fais ».