Job dating pour rejoindre l’Institut Saint-André
L’Institut Saint-André organise un Job Dating le vendredi 10 avril 2026, de 13h30 à 18h, dans sa salle polyvalente 43 route d’Aspach à Cernay. Cet événement est ouvert à toute personne majeure à la recherche d’un job d’été, d’un CDD ou en reconversion professionnelle. De nombreux postes sont à pourvoir pour la période estivale, de 15 jours à plusieurs mois, à temps plein ou partiel. Les missions concernent l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou âgées : aide à la vie quotidienne, soins de confort, sécurité des résidents et entretien des locaux. Les candidats intéressés sont invités à se présenter avec leur CV et à rencontrer directement les recruteurs. Retrouvez toutes les informations ainsi que l’affiche de l’événement ici : https://www.glaubitz.fr/un-job-dating-pour-rejoindre-les-equipes-de-linstitut-saint-andre/ .
Lieu
68700 Cernay
Date
du 10 avril 2026 à 13h30
au 10 avril 2026 à 18h00