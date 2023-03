C'est un comédien, un chanteur mais aussi un artiste qui aime dessiner. Ces derniers jours Johnny Depp a vendu dans une galerie londonienne, des sérigraphies qu’il a peintes en édition limitée. Elles représentent ses amis et héros comme Bob Marley, River Phoenix, Hunter S. Thompson ou encore Heath Ledger… N’en cherchez plus, elles ont toutes été vendues entre 5000 et 19.700 euros rapportant à l'acteur 5 millions d'euros.