Les Hollywood Vampires ont été contraints de reporter à juillet trois dates prévues aux États-Unis cette semaine. Johnny Depp s'est blessé à la cheville entre Cannes et Londres. Il a annoncé cette nouvelle sur Instagram, exprimant ses excuses et sa dévastation. Il promet que ces concerts seront reprogrammés et surtout qu'ils préparent un spectacle incroyable. Les membres du groupe, avec Johnny Depp, commenceront leur tournée ce mois-ci et se produiront en France au Zénith de Paris le 25 juin.