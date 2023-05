Johnny Depp réalisera un biopic sur le peintre et sculpteur italien Amedeo Modigliani intitulé "Modi", qui devrait être tourné à l'automne prochain. Le casting de ce film XXL comprend Ricardo Scamarcio, Al Pacino et Pierre Niney. L'information, diffusée par le média américain Deadline, a été confirmée par Pierre Niney sur son compte Instagram et sur Twitter. Il a commenté la nouvelle en écrivant : "Un rêve à la fois".