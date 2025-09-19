Jonasz au grenier - Compote de Prod
Un soir de pluie, dans le grenier-atelier d’une costumière, trois mannequins s’animent et donnent vie au journal intime d’un musicien. Au rythme de ce journal, ils vont chanter l’amour, les rêves, les voyages, l’enfance, avant de retrouver leur docilité inerte lorsque le jour inondera le grenier de ses premiers rayons… Un spectacle musical tendre et poétique autour du répertoire de Michel Jonasz, auteur-compositeur-interprète menant une brillante carrière dans la chanson française depuis presque 50 ans. Plein : 20€ | Réduit : 17€ | Moins de 17 ans : 15€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 14 mars 2026 à 20h00
au 14 mars 2026 à 21h20
Organisateur